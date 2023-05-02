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حذرت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، من احتمال نفاد السيولة المتوفرة للحكومة الفيدرالية بحلول الأول من يونيو/ حزيران المقبل إذا فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق على تعليق العمل بسقف الدين في الولايات المتحدة.
ويعني الوصول إلى سقف الدين الأمريكي أن الحكومة لا تستطيع اقتراض المزيد من الأموال، وهو ما يجعلها عاجزة عن الإنفاق.
وحثت يلين الكونغرس على اتخاذ إجراء حيال ذلك “في أقرب وقت ممكن” من أجل التعامل مع سقف الدين المحدد بـ 31.4 ترليون دولار.
وطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعا مع قيادات البرلمان للتباحث في هذه القضية في التاسع من مايو/ أيار الجاري.
وفي خطاب وجهته إلى أعضاء الكونغرس، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية: “لقد تعلمنا من المآزق التي تعرضنا لها بسبب سقف الدين في أوقات سابقة أن الانتظار حتى اللحظة الأخيرة لتعليق العمل بسقف الدين أو زيادته قد يسبب ضررًا جسيمًا لثقة الشركات والمستهلكين، كما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض على المدى القصير لدافعي الضرائب، وقد يؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة “.
وأضافت يلين أنه من المستحيل أن نعرف على وجه التحديد متى تنفد السيولة المتوفرة لدى الحكومة الفيدرالية
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