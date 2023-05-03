الرياض: مركز اتحاد الغرف الإعلامي
يقود اتحاد الغرف السعودية هذه الأيام جهوداً حثيثة لمعالجة القضايا والتحديات التي تواجه استقدام العمالة الصحية للمملكة، في ظل النمو والتطور الذي يشهده القطاع الصحي ضمن مستهدفات رؤية 2030.
وجرى الكشف عن ذلك مؤخراً خلال لقاء رئيس اتحاد الغرف الأستاذ حسن بن معجب الحويزي مع ممثلي لجنتي الاستقدام والمستشفيات الخاصة، والذي سلط الضوء على ما يواجه المستثمرين بالقطاع الصحي الخاص بشأن استقدام الكوادر الصحية.
ووجه ” الحويزي” بضرورة حصر كافة القضايا المتعلقة باستقدام العمالة الصحية، وتنظيم لقاء متابعة مع الجهات الحكومية ذات الصلة لطرح التحديات واقتراح الحلول المناسبة استناداً إلى دراسات علمية محكمة تدعم متخذي القرار، وذلك بما يساهم في دعم توسع القطاع الصحي السعودي الخاص.
واتفق المشاركون في اللقاء على عدد من الإجراءات والخطوات التي سيتم العمل عليها خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق بين اللجنة الوطنية للاستقدام واللجنة الوطنية للمستشفيات الخاصة بالاتحاد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.