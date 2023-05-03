استضافت جامعة شقراء، امس الثلاثاء 1444/10/12هـ، الاجتماع السادس عشر للجنة كليات الحاسب بالجامعات السعودية، بمشاركة 30 أكاديميًا يمثلون عمداء كليات الحاسب بالجامعات السعودية، حيث بحث المشاركون سبل تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في تعليم الحاسب، كما ناقشوا عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطوير مخرجات كليات الحاسب لتتلاءم مع احتياجات سوق العمل.
وتخلل الاجتماع لقاء مع رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، والذي رحب باسمه وباسم منسوبي الجامعة بالضيوف، مشيرًا إلى أنه بالتزامن مع استضافة الجامعة لهذا الاجتماع للجنة كليات الحاسب فقد توجت الجامعة بالاعتماد الأكاديمي من هيئة تقويم التعليم والتدريب لبرنامج علوم الحاسب بكلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات.
وأوضح رئيس الجامعة خلال الاجتماع أن المرجو من كليات الحاسب في الوقت الحالي هو تقديم عمل وجهد كبير كونها تتعامل مع قطاع مهم ورئيسي ترتكز عليه رؤية المملكة 2030، حيث يعد مجال الحاسب وتقنية المعلومات من القطاعات التي توليها قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – اهتمام بالغ إيمانًا منها بأهمية هذا القطاع لتحقيق النهضة التقنية، متمنيًا أن تساهم مخرجات هذا الاجتماع في تحقيق مستهدفات كليات الحاسب ومخرجاتها والربط والتناغم مع احتياجات سوق العمل بالمملكة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتعاون المشترك بين الجامعات من أبرزها: دراسة إمكانية التعاون في الخطط الدراسية بين كليات الحاسب، ودراسة إمكانية تفعيل مبادرة التبادل الطلابي بين الجامعات، وكذلك مناقشة مشروع تطوير البرامج بعد التحول للفصول الدراسية الثلاثة، إضافة إلى مناقشة مقترح بناء منصة لخدمة السجل المهاري لطلاب الحاسب، ومناقشة الاختبارات المعيارية في التخصصات الحاسوبية.
هذا، واشتمل برنامج الاستضافة على زيارة لضيوف الجامعة من عمداء كليات الحاسب بالجامعات السعودية لفعاليات يوم الابتكار التقني الذي تنظمه كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بجامعة شقراء بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب، ويتضمن معرضًا لمشاريع تخرج من إعداد طلاب وطالبات الجامعة، واستعراضًا لعدد من الأبحاث العلمية في مجال الحاسب وتقنية المعلومات.
كما تعرف الضيوف على أنشطة الأندية الطلابية التقنية مثل نادي الأمن السيبراني، ونادي إنترنت الأشياء، ونادي قوقل للطلبة المطورين، والأكاديميات العلمية ودورها في كلية الحاسب وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى تدشين وانطلاق مسابقة التقط العلم على مستوى كليات الحاسب الآلي بالجامعات السعودية.