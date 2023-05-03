الرياض أول مايو 2023 (شينخوا)
أعلنت كل من شركة ((أرامكو)) السعودية، وشركة ((باوشان)) للحديد والصلب المحدودة (باوستيل) الصينية ، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم (الاثنين)، عن توقيع اتفاقية مساهمين لإنشاء مجمع متكامل لتصنيع الألواح الفولاذية بالمملكة العربية السعودية.
ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية من الألواح الفولاذية للمجمع ما يصل إلى 1.5 مليون طن سنويا.
وبحسب بيان صحفي لـ((أرامكو)) السعودية، من المتوقع أن يكون مقر المشروع المشترك في مدينة رأس الخير الصناعية التي تعد إحدى المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع الجديدة التي أعلنها مؤخرا الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ومن المتوقع أن تتكامل في مشروع المجمع المشترك نقاط القوة التي تتيحها منظومة ((أرامكو)) السعودية المتفردة في الطاقة والخدمات الصناعية، وخبرة شركة ((باوستيل)) العريقة في صناعة الألواح الفولاذية، وخبرات صندوق الاستثمارات العامة الاستثمارية وقدراته المالية.
وسيكون المجمع الأول من نوعه في المملكة ومنطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يوفر منظومة لصناعة الصلب في المنطقة، ويهدف المشروع إلى تعزيز قطاع التصنيع المحلي من خلال توطين إنتاج ألواح الفولاذ الثقيلة، ونقل المعرفة، وخلق فرص للتصدير.
وأعرب رئيس ((أرامكو)) السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر عن سعادته بتوقيع الاتفاقية لتأسيس المجمع، الذي من المتوقع أن يكون إضافة مهمة وركيزة جديدة من ركائز الصناعة في المملكة بعد رحلة استمرت عدة سنوات في عمل الدراسات وتحديد الشركاء والأسواق.
بدوره، ذكر نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميد أن صندوق الاستثمارات العامة يعمل على تنويع الاقتصاد السعودي عبر استكشاف الفرص الاستثمارية، وتمكين القطاعات الاستراتيجية الرئيسية في السوق المحلية.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة ((باوستيل)) تسو جي شين إن هذا المشروع يمثل ممارسة نشطة من قبل الشركة لاستكشاف مسارات منخفضة الكربون لصناعة الصلب، وهو إنجاز كبير في تعزيز استراتيجية نموها على الصعيد الدولي، مضيفا أن المشروع سيساهم أيضا في خلق الوظائف وتحقيق الازدهار الاقتصادي في السعودية.