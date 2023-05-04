بتدأ اليوم في قطر جلسات مؤتمرجمعية التاريخ والآثار لدول التعاون العربية تبدأ مؤتمرها 22 ف ي رحاب جامعة قطر بالتعاون مع مركز ابن خلدون للعلوم الأجتماعية والإنسانية بمشاركة اكثر من 200 مشارك من اساتذة / استاذات التاريخ والاثار في جامعات دول المجلس وجامعات اخرى من الاقطار العربية
سيرعي وزير التعليم القطري حفل الافتتاح
وقد اقرت الجمعية اعلان الفائزين بجائزة الاستاذ عبد الله النعيم التي ستقوم ابنته الدكتورة النعيم بتقديم الجائزة نيابة عن والدها
وهنا اسماء الفائزين الممنوحين الجائزة :
اولاً: فرع الآثار، وفاز بها كل من:
– الفائز الأول: الدكتور خالد فايز الأسمري (جامعة الملك سعود)، عن بحثه المعنون: «التواصل الثقافي في فترة العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار بين الشام، وشمال غرب المملكة العربية السعودية».
– الفائز الثاني: الدكتور محمد بن عبدالرحمن الحازمي (جامعة جازان)، عن بحثه المعنون: «نقش قتباني جديد عن لوحة جنائزية من حيد بن عقيل بوادي بيجان».
ثانياً: فرع التاريخ، وفاز بها كل من:
– الفائز الأول: الأستاذة الدكتورة إلهام أحمد البابطين (جامعة الملك سعود)، عن بحثها المعنون: «المنافع التعليمية والفكرية للحج في العصر الراشدي (11-40هـ/ 632 – 660م)».
– الفائز الثاني: الدكتورة شرف محمد علي المزعل (جامعة البحرين)، عن بحثها المعنون: «مظاهر التسامح الديني والعرقي ومعالمه التاريخية والأثرية في مملكة البحرين: مدينة المنامة أنموذجاً».
الجدير بالذكر أن جائزة معالي الشيخ عبدالله العلي النعيم لخدمة تاريخ الجزيرة العربية وآثارها تأسست في جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون قبل ست سنوات، وتمنع في كل عام لأربعة من الفائزين بها: اثنان في حقل التاريخ، واثنان في حقل الآثار.