كرَّم الرئيس التنفيذي لتجمع القصيم الصحي الدكتور سلطان بن سعود الشائع، الدكتورة وصايف بنت مرزوق العتيبي، استشارية طب الأسرة نائبة مدير أكاديمية طب الأسرة بتجمع القصيم الصحي بعد تحقيقها جائزة أفضل طبيب أسرة لهذا العام على مستوى المملكة من أصل 16 طبيبًا استشاريًّا تم ترشيحهم من مختلف مناطق المملكة؛ تقديرًا لدورهم النشط والفعال في المجتمع لدعم طب الأسرة ومشاركاتهم التطوعية والفعالة في برنامج التحول الوطني، خلال الحفل الذي نظمته الجمعية السعودية لطب الأسرة بمدينة الخبر، بالتزامن مع اليوم العالمي لطب الأسرة.
ونوه الدكتور الشائع بالدور البارز الذي يقوم به طبيب الأسرة كونه خط الدفاع الأول في استقبال الحالات في مراكزة الرعاية الأولية وتوجيه المرضى للطبيب المتخصص بالحالة المرضية.
من جانبها،أكدت الدكتورة العتيبي أن هذا التكريم يعكس ما يحظى به فريق العمل في تجمع القصيم الصحي من دعم واهتمام وتوفير البيئة المناسبة لتمكين الكوادر الطبية من تطوير مهاراتها من خلال إتاحة البرامج والأنشطة التعليمية والتدريبية الذي انعكس على جودة مخرجات العمل لتحقيق الطموحات والتطلعات المنشودة.
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