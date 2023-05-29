جيوتشيوان 29 مايو 2023 (شينخوا) أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين أن رواد الفضاء الصينيين جينغ هاي بنغ، وتشو يانغ تشو، وقوي هاي تشاو سيضطلعون بمهمة الرحلة الفضائية “شنتشو-16″، فيما سيكون جينغ قائد الطاقم.
يذكر أن جينغ سيكون أول رائد فضاء صيني يسافر إلى الفضاء للمرة الرابعة، حيث كان قد شارك في مهمة “شنتشو-7” في عام 2008 وهو قائد الطاقم في مهمتي “شنتشو-9″ و”شنتشو-11” في عامي 2012 و2016 على التوالي.
أما تشو وقوي فسيقومان برحلتهما الفضائية الأولى. وهما عضوان في الدفعة الثالثة من رواد الفضاء الصينيين، اللذان اكتمل اختيارهما في سبتمبر عام 2020.
وسيعمل تشو كمهندس فضاء في مهمة “شنتشو-16”. أما قوي، الأستاذ بجامعة بيهانغ في بكين، فسيعمل كخبير الحمولة ومسؤول عن العمليات في المدار للحمولة التجريبية العلمية داخل المحطة الفضائية الصينية “تيانقونغ”.
وكشف لين شي تشيانغ، نائب مدير وكالة الفضاء المأهول الصينية، أنه سيتم إطلاق سفينة الفضاء المأهولة “شنتشو-16” في الساعة 9:31 صباحا (بتوقيت بكين) يوم غد الثلاثاء من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين.
وستكون “شنتشو-16” أول مهمة مأهولة بعد دخول برنامج محطة الفضاء الصينية إلى مرحلة التطبيق والتطوير.
وأضاف لين في المؤتمر الصحفي أن رواد الفضاء الثلاثة سيبقون في المدار لمدة خمسة أشهر تقريبا.
من ناحية اخرى
قال لين شي تشيانغ، نائب مدير وكالة الفضاء المأهول الصينية في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن رواد فضاء مهمة “شنتشو-16” سيجرون في المدار اختبارات وتجارب واسعة النطاق في مختلف المجالات كما هو مخطط.
وأضاف لين أنه من المتوقع أن يحققوا إنجازات علمية عالية المستوى في دراسة الظواهر الكمومية الجديدة وأنظمة التردد الزمني الفضائي عالية الدقة والتحقق من النسبية العامة وأصل الحياة.
وأشار لين إلى أن مهمة “شنتشو-16” ستركب أيضا أسطوانات دفع كهربائية وستقوم برفع كاميرات خارج المحطة الفضائية.
وتابع قائلا إن المهمة ستكمل أيضا تركيب مرافق تطبيقات كبيرة خارج المحطة الفضائية مثل معدات تجربة التعرض البيولوجي للإشعاع.
وسيشهد أفراد طاقم المهمة المذكورة، وهم جينغ هاي بنغ، و تشو يانغ تشو، و قوي هاي تشاو، عملية الالتحام لكل من مركبة الشحن الفضائية “تيانتشو-5” وسفينة الفضاء المأهولة “شنتشو-17” مع المحطة الفضائية، بالإضافة إلى مغادرة كل من سفينة الفضاء المأهولة “شنتشو-15” و”تيانتشو-5″، حسبما قال لين.