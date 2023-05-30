الرياض 09 ذو القعدة 1444 هـ الموافق 29 مايو 2023 م واس
اختتم طلاب وطالبات المرحلة الثانوية اليوم التجارب العلمية التعليمية في مجال الفضاء، وذلك ضمن برنامج “بيئة الجاذبية الصغرى”، التي نفذها أكثر من 9 آلاف من طلبة التعليم العام على الأرض، من خلال الارتباط اللحظي مع تجارب رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني بمحطة الفضاء الدولية في رحلتهم إلى الفضاء ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء.
وشارك 2868 طالباً وطالبة في إجراء التجربة الثالثة والأخيرة (أنماط انتقال الحرارة)، وتفاعلوا مع مراحل تجربة مستشعر درجة الحرارة لإظهار تغير لون المادة والتغير الزمني لانتقال الحرارة في الفراغ، والفارق في النتائج بين تجربتهم على الأرض وبين النتائج في الفضاء؛ لتعريف الطلبة أن الإشعاع هو الشكل الوحيد لنقل الحرارة في الفضاء، وأن الحمل الحراري والتوصيل يعملان بشكل مختلف في هذه البيئة.
وتأتي التجارب التعليمية التوعوية الثلاث ضمن 14 تجربة علمية يجريها رائدا الفضاء السعوديان ضمن مهمتهما العلمية على متن محطة الفضاء الدولية، حيث قام طلبة الصفوف العليا في المرحلة الابتدائية بتنفيذ تجربة “انتشار الألوان السائلة”، وطلبة المرحلة المتوسطة بتجربة “الطائرات
الورقية الفضائية”.
وتسعى وزارة التعليم بالشراكة مع الهيئة السعودية للفضاء من خلال تنفيذ هذه التجارب التعليمية إلى تنمية معارف ومهارات الطلاب والطالبات في مجال علوم الفضاء، وذلك ضمن التوجه لتعليم الفضاء في الفصول الدراسية وبرامج ما بعد المدرسة، وتعزيز الوعي المعرفي لدى الطلبة بتقنيات الفضاء ومساهماته في تحسين جودة الحياة على الأرض عبر برامج تعليمية وتدريبية نوعية، إضافة إلى توسيع آفاق الطلبة العلمية في هذا المجال.
يذكر أن الوزارة استبقت تنفيذ التجارب التعليمية التوعوية بتدريب الطلاب والطالبات على إجرائها، من خلال ما يزيد على 800 معلم ومعلمة، تم تدريبهم على يد 127 مدرباً مركزياً.
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