شددت جامعة الدول العربية على أهمية الأمن المائي، وعلاقته بالاستقرار في المنطقة العربية والتطور والنماء.. وأكدت ضرورة استمرار المنطقة في تنفيذ الاستراتيجيات التي تم اعتمادها لتحقيق أمن المياه، وتحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة كفاءة استخدام المياه في القطاعات المختلفة، وتعزيز التوعية بأهمية حفظ المياه، وتبني تقنيات الري الحديثة والمستدامة، وتنفيذ مشاريع متكاملة لبناء محطات معالجة المياه.
وأوضحت مدير إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من مخاطر الكوارث بالجامعة العربية السفيرة شهيرة وهبي، في كلمتها خلال احتفالية اليوم العالمي للمياه واليوم العربي للمياه، التي ينظمها المجلس العربي للمياه تحت عنوان “تسريع التغيير لحل أزمة المياه”، أن المنطقة العربية تعد من بين أكثر المناطق تأثرًا بندرة المياه وتلوثها، مما يستوجب على الحكومات العربية وعلينا جميعًا العمل على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتبادل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير الدعم المالي وتعبئة الموارد لتنفيذ المشاريع المائية والصرف الصحي المستدامة.
من جانبه، أكد رئيس المجلس العربي للمياه الدكتور محمود أبوزيد أن احتفالية هذا العام تأتي وسط تحديات عربية وإقليمية خطيرة؛ إذ يعيش ما يقرب من 362 مليون شخص في المنطقة العربية بين شح مائي وشح مائي مطلق.. مشيرًا إلى أن المياه وندرتها تشكلان تهديدات أمنية جادة ومثيرة للقلق في عالمنا العربي الذي يتنامى فيه عدد السكان بوتيرة عالية ومتسارعة.