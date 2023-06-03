جدة 14 ذو القعدة 1444 هـ الموافق 03 يونيو 2023 م واس
يرصد بسماء العالم العربي اليوم السبت ، القمر البدر لشهر ذو القعدة وسيزين السماء طوال الليل.
وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة، أن القمر البدر سيشرق من الأفق الجنوب الشرقي بالتزامن مع غروب الشمس ومساره في السماء سيحاكي المسار المنخفض للشمس بعد ستة أشهر من الآن حيث سيكون في أقصى الجنوب ، مبينا أن القمر يكتمل بدراَ بالقرب من الانقلاب الصيفي لذلك سيتبع تقريبًا نفس المسار الظاهري لشمس ديسمبر عبر السماء.
وأشار إلى انه سيلاحظ بأن الحجم الظاهري للقمر كبيراً اثناء شروقه عندما يكون قريب من الأفق، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر او برتقالي ولكن بعد ارتفاعه في السماء يعود حجمه الصغير، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري.
وأوضح أن القمر سيصل إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي مائل نحو الجنوب وسيغرب بالأفق الجنوب الغربي مع شروق شمس الأحد.
وأبان ابو زاهره انه وبشكل عام يمكن القول بأن القمر بدراً طوال الليل، ولكن علميا نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر بزاوية 180 درجة من الشمس وسيحدث ذلك صبيحة يوم الاحد 04 يونيو 2023 عند الساعة 06:41 ص بتوقيت مكة (03:41 ص بتوقيت غرينتش) ويكون أكمل نصف مدارة حول الأرض خلال هذا الشهر.
وعدّ هذا التوقيت من الشهر القمري مثاليا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوجود كامل القمر في نور الشمس ، وتلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات .
يشار الى انه خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخراً بحوالي الساعة كل يوم، و بعد بضعة أيام سيكون مشاهدا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من طور البدر المكتمل.
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