(واس)، قالت سندس الغاميد أنها أكملت برنامجًا مشتركًا في تخصصي (زمالة طب أسنان المجتمع) و(ماجستير تعليم طب الأسنان) في كلية طب الأسنان بجامعة هارفارد، مفيدة أن جائزة أفضل بحث في يوم البحث العلمي بكلية الأسنان بجامعة هارفارد لطلاب الماجستير جاء نظير أطروحتها بعنوان “العلاقة بين جودة النظام الغذائي وتسوس الأسنان وفقدان الأسنان: بيانات من NHANES 2015-1018 “، بينما حصلت على جائزة جيمس دننق للتميز في طب أسنان المجتمع بجامعة هارفارد بعد الجهود المبذولة في التعليم والبحوث.
وأضافت، أنها حققت منجزات علمية أخرى أيضًا وأهمها كتابة فصل في كتاب طبي موجه للممارسين الصحي، عن صحة الفم وعلاقتها بالتغذية بالتعاون مع أطباء ومختصين بالتغذية”، مشيرة إلى أنها أسست وطورت موقعها الخاص أثناء دراسة مادة في معهد ماساشوستس للتكلونوجيا، إذ إنه يسمح لطالب هارفارد بأخد بعض المواد في معهد ماساشوستس للتكلونوجيا، تعلمت خلالها التصميم ثلاثي الأبعاد وتصنيع الأجهزة والبرمجة باستخدام لغتين من لغات البرمجة وقامت بتصميم نموذج تجريبي لجهاز يمكن أن يساعد ويسهل بعض خدمات التشخيص والعلاج في مجال طب الأسنان”.
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