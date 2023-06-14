جدة 25 ذو القعدة 1444 هـ الموافق 14 يونيو 2023 م واس
يحل اليوم العالمي للتبرع بالدم في 14 يونيو من كل عام، وتحتفي به مختلف دول العالم، حيث تم تحديده رسميًا من قبل جمعية الصحة العالمية في عام 2005، وأصبح محورًا رئيسيًا للعمل نحو تحقيق الوصول الشامل إلى الدم المأمون، حيث تتمثل إحدى إستراتيجيات منظمة الصحة العالمية في مساعدة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في تحسين توافر وجودة البلازما البشرية، بما في ذلك الاستفادة المثلى من البلازما المستردة من التبرعات بالدم الكامل، وزيادة وصول المرضى إلى علاجات بروتين البلازما المنقذة للحياة.
وحمل اليوم العالمي هذا العام شعار “تبرع بالدم، أعطِ البلازما، شارك الحياة، شارك كثيرًا”، للتركيز على المرضى الذين يحتاجون إلى دعم نقل الدم مدى الحياة، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية التبرع بالدم أو البلازما بانتظام لخلق إمدادات آمنة ومستدامة من الدم ومنتجات الدم التي يمكن أن تكون متاحة دائمًا في جميع أنحاء العالم، بحيث يمكن لكافة المرضى المحتاجين تلقي العلاج في الوقت المناسب.
ويهدف اليوم العالمي إلى تشجيع الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة على التبرع بالدم بانتظام، بقدر ما يكون ذلك آمنًا وممكنًا، لتغيير نوعية الحياة للمرضى المعتمدين على نقل الدم والمساعدة في بناء إمدادات دم آمنة في جميع البلدان في العالم، مع حشد الدعم على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية بين الحكومات وشركاء التنمية للاستثمار في برامج الدم الوطنية وتعزيزها واستدامتها.
من جانبها نشرت وزارة الصحة على موقعها الرسمي إحصائية حول انقاذ نقلُ الدم ومكوناته ملايين الأرواح كل عام من نزيف الولادة عند النساء، والأنيميا عند الأطفال، ومرضى اضطرابات الدم، ومرضى الأمراض الوراثية، ومصابي الحوادث، وغيرَهم؛ مشيرة إلى أن العالم يحتفي في 14 يونيو، ويوافق ميلاد كارل لاندشتاينر، مؤسس نظام فصائل الدم “ABO”.
وأوضحت الصحة أن الدم مورد مهم، سواء للعلاج المخطط له أو التدخلات العاجلة، لافتة أن هناك نحو 12,700 مركز تبرُّع بالدم في 170 دولة أبلغت عن جمع 100 مليون تبرُّع، ويُجمَع نحو 117.4 مليون تبرُّع بالدم في جميع أنحاء العالم، كما يُجمَع 42٪ منها في البلدان عالية الدخل، والتي تضم 16٪ من سكان العالم؛ مشيرة إلى أن السعوديون حلوا في المركز الأول عالميًّا من بين 28 دولة، من حيث الإقبال على التبرع بالدم بنسبة 58%، في دراسة أجرتها مؤسسة أبسوس آند موري البريطانية.
- اليوم العالمي للتبرع بالدم.. حشد الدعم على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية
- تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين الجامعات السعودية والهيئة العامة للتطوير الدفاعي
- اختتام أعمال مؤتمر الأعمال العربي الصيني العاشر بإصدار “إعلان الرياض
- دعم إنشاء هيئة رقابة على الذكاء الاصطناعي
- وزير العدل: نظام المعاملات المدنية يأتي تتويجاً لأعمال مؤسسية متكاملة يشرف عليها سمو ولي العهد بشكل مباشر ويتابعها بصفة حثيثة
- ولي العهد إلى الجمهورية الفرنسية في زيارة رسمية
- سمو ولي العهد: نظام المعاملات المدنية يُمثِّل نقلة كبرى ضمن منظومة الـتشريعات المتخصصة والإصلاح القضائي
- 186 موهوباً وموهوبةً يتنافسون لاختيارهم في المنتخبات السعودية العلمية
- تأثير الذكاء الاصطناعي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة
- اتفاقيات بقيمة تزيد عن 10 مليارات دولار في مؤتمر الأعمال العربي الصيني