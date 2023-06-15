الطائف – واس
استقبلَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود،محافظ الطائف اليوم ،مديرَ مكتب وزارة الرياضة بمحافظة الطائف عبدالله الزايدي ، ورئيسةَ نادي وج الرياضي حنان القرشي.
واطلع سموُّه على تقرير عن الأعمال والفعاليات التي نفذها المكتب في الطائف والخطط المستقبلية.
وشدَّد سموُّ محافظ الطائف على الاستعداد الجيد لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية المقامة في محافظة الطائف بالشكل الأمثل،وتذليل جميع المعوقات والتحديات ، مشيراً إلى أن بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية بطولة غالية كونها تحمل اسمًا غاليًا على قلوبنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- وإبراز المحافظة بالشكل الجيد لتسليط الأضواء على المنجزات التي تعيشها المملكة في شتى المجالات.
وهنأ سموُّ الأمير سعود بن نهار بن سعود رئيسة نادي وج الرياضي حنان القرشي بمناسبة تكليفها.
وقال سموُّه ” نتطلع جميعا أن نشاهد ناديًا رياضيًّا من محافظة الطائف في دوري روشن وهذا سيتحقق ـ إن شاء الله ـ بجهود أبناء وبنات المحافظة ودعمهم أنديةَ الطائف.
من جهتهما، ثمَّن مدير مكتب وزارة الرياضة بالطائف ورئيسة نادي وج الرياضي جهود ومتابعة ودعم سموِّ محافظ الطائف لكل مايخدم المحافظة وسكانها وزوارها ، متطلعين إلى تحقيق إنجازات لرياضة الطائف قريبًا.