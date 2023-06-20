عرضت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء ملفها “الرياض “إكسبو 2030” أمام المكتب الدولي للمعارض في باريس.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، إن المملة تخطط للانتهاء من مقر استضافة إكسبو 2030 قبل الآجال المحددة.
وأضاف “بحلول عام 2028 ستكون كل استعدادات استضافة إكسبو 2030 جاهزة، ونخطط لاستضافة أكثر من 120 مليون زائر في 2030”.
ولفت السلطان إلى أن موقع إكسبو يعتمد على الطاقة النظيفة ويراعي المعايير البيئية.
وفي كلمة له قال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح إن استضافة إكسبو تتلاءم مع بيئة الاستثمار بالسعودية التي لا حدود لها.
وحول الميزانية المخصصة لاستضافة الحدث قال الفالح إنها تبلغ 7.8 مليار دولار.
“موقع إكسبو سيكون ملتقى عالميا للشركات للبحث عن فرص بالمملكة، وسنقدم مواردنا وإمكاناتنا لإنجاح مختبر الاستثمار العالمي”.
الفالح لفت إلى أنه سيتم منح القطاع الخاص مساحة كبيرة في تنظيم إكسبو الرياض 2030.
ومن جانبها قالت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية الأميرة ريما بنت بندر، إن السعودية ملتزمة بتنظيم أفضل نسخة من مؤتمر إكسبو عبر تاريخه، وأن الرياض وجهة سياحية عالمية استثنائية، وستكون جاهزة لاستضافة إكسبو 2030
وأوضحت أنه سيتم توفير تأشيرة خاصة لحضور إكسبو الرياض 2030، والذي سيركز على التواصل والشمولية مع جميع الثقافات.
وقد غادر الوفد السعودي باريس بعد اداء مهمته
نقلا عن العربية نت