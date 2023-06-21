الدوحة 20 يونيو 2023 (شينخوا) وقعت شركة قطر للطاقة اليوم (الثلاثاء) مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية ((سي إن بي سي)) اتفاقية بيع طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال وذلك في مقر الشركة القطرية الرئيسي بالدوحة.
وتنص الاتفاقية على تسليم أربعة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي التابع لقطر للطاقة إلى محطات الاستلام التابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية في الصين، على مدار 27 عاما، وفقا لما ذكرته الشركة القطرية المملوكة للدولة و((سي إن بي سي)) الصينية.
وبالإضافة إلى اتفاقية البيع، ستحول قطر للطاقة أيضا حصة 1.25 بالمائة من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي إلى ((سي إن بي سي)) الصينية، حسبما أفادت المؤسسة الصينية على حسابها الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي.
ووقع الاتفاقيتين كل من وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الوطنية الصينية داي هو ليانغ خلال حفل خاص.
وقال داي هو ليانغ إن الاتفاقيتين ترسيان أساسا متينا للتعاون في مجال الطاقة بين الجانبين، مضيفا أنه “انطلاقا من نقطة الانطلاق الجديدة، ستواصل ((سي إن بي سي)) بحث التعاون الشامل مع شركة قطر للطاقة”.
من جانبه، قال الكعبي “نحن سعداء بهذه الشراكة مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية والبناء على العلاقات الممتازة بين جمهورية الصين الشعبية ودولة قطر”.
ويأتي توقيع اليوم بعد أن وقعت الشركة الصينية للبتروكيماويات (سينوبك)، وهي عملاق صيني آخر للطاقة والكيماويات، في أبريل الماضي اتفاقية شراكة مماثلة مع قطر للطاقة وأصبحت أول مساهم آسيوي في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي.