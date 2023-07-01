كشف وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة عن الترتيبات المبكرة لحج العام القادم 1445، حيث أعلن الوزير تسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحج لموسم حج العام القادم اعتبارا من اليوم، والمتضمنة حصّة كل دولة، لافتا النظر إلى أن البرنامج الزمني الجديد يُعدّ تحولا مهما سيساهم في الاستعداد المبكر، وحاثا الدول على الاستعداد لحج العام القادم من الآن، لضمان تقديم خدمات متميزة تليق بضيوف الرحمن.
وعرض الوزير الربيعة المخطط الزمني لآلية حج العام المقبل لمكاتب الحج، وهو كالتالي:
اليوم 12 ذي الحجة الموافق 30 يونيو 2023 سيتم تسليم الوثيقة، وفي 1 ربيع الأول 1445 الموافق 16 سبتمبر 2023، سيتم بدء الاجتماعات التحضيرية وفتح المسار الإلكتروني لإدخال البيانات وإعلان قائمة الشركات المرخصة ،وكذلك التعاقد مع الهيئة العامة للطيران المدني وتفعيل المحفظة المالية في المسار الإلكتروني، بينما سيكون في 20 ربيع الآخر 1445، الموافق 4 نوفمبر 2023 إتاحة باقات الخدمات للحجاج.
وأكمل: وفي تاريخ 26 جمادى الآخرة 1445 الموافق 8 يناير 2024، سيتم إطلاق معرض ومؤتمر خدمات الحج والعمرة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، والذي سيكون بمثابة معرض متكامل لجميع الخدمات المتاحة والتي ستقدم لحجاج بيت الله، في حين سيتم إنهاء التعاقدات في السكن والمشاعر بتاريخ 15 شعبان 1445 الموافق 25 فبراير 2024، مؤكدا أن الدولة التي تنهي تعاقداتها مبكرا ستكون لها الأولوية في اختيار الأماكن المناسبة لها في المشاعر، وذلك بهدف ضمان الاستعدادات المبكرة من الجميع، حتى نستطيع تقديم خدمة مميزة وأفضل لضيوف الرحمن.
وأفاد: في تاريخ 20 شعبان 1445 الموافق 1 مارس 2024، سيتم البدء بإصدار التأشيرات، بينما سيكون بتاريخ 20 شوال 1445 الموافق 29 أبريل 2024، إغلاق المسار لإصدار التأشيرات، في حين سيكون تاريخ 1 ذي القعدة الموافق 9 مايو 2024 موعد وصول الحجاج إلى المملكة بإذن الله.
وتطلع الربيعة أن تساهم هذه الآلية الجديدة في تسهيل الاستعداد الأفضل لضيوف الرحمن وكذلك دعم الشركات المقدمة للخدمة، من خلال الاستعداد الأمثل، لافتا النظر إلى أن الوزارة تتعلم من بلاغات وملاحظات مكاتب شؤون الحج لتقديم خدمة أفضل، ولترتقي بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
نقلا عن الوطم السعودبة