الرياض 30 يونيو 2023 (شينخوا) أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم (الجمعة) نجاح الخطط الصحية لموسم الحج لهذا العام.
وكشف وزير الصحة السعودي فهد بن عبد الرحمن الجلاجل خلو الموسم من أي تفشيات، أو مهددات على الصحة العامة، مع ما شهده هذا الموسم من عودة لأعداد الحجيج لما كانت عليه قبل الجائحة، كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وتابع بأن المنظومة الصحية عملت على الجاهزية بأكثر من 354 منشأة صحية عبر جميع القطاعات الصحية، لتقديم الخدمات للحجاج، أسهم في تقديمها أكثر من 36 ألف من الكوادر الصحية من جميع القطاعات الصحية، ساندهم فيها أكثر من 7600 متطوع.
وأوضح الوزير الجلاجل أن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات الصحية بلغ أكثر 400 ألف حاج، كما تم إجراء أكثر من 50 عملية قلب مفتوح، وأكثر من 800 قسطرة قلبية، إضافة إلى ما يزيد عن 1600 جلسة غسيل كلوي، مع تقديم خدمات افتراضية عبر مستشفى صحة الافتراضي لأكثر من 4000 حاج، والتعامل مع أكثر من 8000 إصابة متعلقة بأشعة الشمس وارتفاع درجة الحرارة.
وأعلن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة يوم أمس (الخميس) أن عدد الحجاج في موسم حج هذا العام بلغ 1845045 حاجا قدموا من أكثر من 150 دولة.