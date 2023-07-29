الطائف 11 محرم 1445 هـ الموافق 29 يوليو 2023 م واس
نفذت أمانة الطائف ممثلة في إدارة المشاركة المجتمعية مبادرة لإزالة التشوهات البصرية والكتابات العشوائية من المرافق العامة والمدارس والمجمعات التعليمية وأسوار المباني، على مدى 6 أيام في مركزي الهدا والشفا السياحيين، شارك فيها أكثر من 150 متطوعاً ومتطوعة، وذلك ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحقيق مستهدفات مبادرة تحسين المشهد الحضري ومعالجة مظاهر التشوه البصري بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وجرى خلال الحملة طمس الكتابات العشوائية وإعادة طلاء الجدران على مساحة تناهز 10 آلاف متر مربع، كما وفرت الأمانة الدهانات وأدوات الطلاء مع عمالة متخصصة من إدارة صيانة المرافق، وهدفت الحملة إلى تعزيز الوعي بين شرائح المجتمع بأهمية الحفاظ على المرافق العامة والمنشآت والمباني التعليمية.
ونوهت إدارة المشاركة المجتمعية بالأمانة بما تجده مبادراتها التطوعية من دعم ومساندة من المشرف العام على الإدارة العامة لتنمية القطاع الثالث والمشاركة المجتمعية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أحمد بن حكم عسيري، مشيرة إلى أنها تعمل على توسيع نطاق أعمال تحسين المشهد الحضري بالتعاون مع الشركاء، وتنفيذ المزيد من الحملات التطوعية النوعية في نطاق خدمات 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية بالمحافظة، بهدف رصد ومعالجة العشوائيات والتشوهات البصرية وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة.
ونظمت الأمانة خلال الفترة الماضية عدداً من الفعاليات البيئية والتوعوية تعزيزاً لشراكاتها المجتمعية مع المتطوّعين، وتعزيز دور المسؤولية المجتمعية، وتحفيز ودعم المتطوعين للمشاركة في الفعاليات والمبادرات التي تطلقها وتمثل قيمة إضافية للمتطوّعين والمجتمع في الجوانب الاجتماعية والمعنوية.
وتركز المبادرات التطوعية على أهمية الشراكة المجتمعية للحفاظ على المكتسبات الوطنية، والحفاظ على المظهر العام، وتوعية أفراد المجتمع للحد من الآثار السلبية الناجمة عن الكتابة على الجدران، ورعاية البيئة المميزة للطائف وعدم التأثير عليها بالكتابات والرسوم العشوائية التي تبرز على الصخور والكتل الجبلية حتى لا تعكس انطباعاً سلبياً لدى الزوار والسياح.
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