لقاهرة 11 محرم 1445 هـ الموافق 29 يوليو 2023 م واس
تعقد رابطة الجامعات الإسلامية الاثنين المقبل في القاهرة، ندوة علمية بعنوان ” دور الإعلام في إثراء الحوار بين الحضارات”، وذلك بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية “جمعية كليات الإعلام العربية”، ومشاركة عدد من أساتذة وخبراء الإعلام العرب والأجانب.
وتناقش الندوة عددًا من الموضوعات، منها العلاقات بين الحضارات صدام أم تكامل؟، والصور المتبادلة بين الشرق والغرب .. الأسباب وسبل الإصلاح، ووسائل الإعلام العابرة للقارات وتوظيفها لخدمة الحوار بين الحضارات، وإستراتيجية إعلامية لدعم فكرة الحوار والتكامل بين الحضارات، والمشتركات الإنسانية بين الشرائع السماوية ودور الإعلام في إثرائها.
- الجامعات الإسلامية” تعقد ندوة حول دور الإعلام في إثراء الحوار بين الحضارات
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