علوم واختراعات > ملك النوري لتكون نائبةً لرئيس مجموعة العمل الثالثة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
30/07/2023   10:10 ص

ملك النوري لتكون نائبةً لرئيس مجموعة العمل الثالثة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

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قال وزارة الطاقة “تقديرًا لجهود المملكة وإسهاماتها في التعامل مع تحديات المناخ، انتخبت مجموعة العمل الثالثة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، منسوبة وزارة الطاقة، د. ملك طلال النوري لتكون نائبةً للرئيس”.

ملك النوري لتكون نائبةً لرئيس مجموعة العمل الثالثة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

علوم واختراعات
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