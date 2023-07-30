قال وزارة الطاقة “تقديرًا لجهود المملكة وإسهاماتها في التعامل مع تحديات المناخ، انتخبت مجموعة العمل الثالثة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، منسوبة وزارة الطاقة، د. ملك طلال النوري لتكون نائبةً للرئيس”.
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