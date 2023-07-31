أبوجا 30 يوليو 2023 (شينخوا) وافقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في اجتماع طارئ عقد هنا يوم الأحد على فرض عقوبات على القادة العسكريين المتورطين في الإنقلاب الأخير في النيجر.
وندد الرئيس النيجيرى بولا تينوبو، وهو أيضا رئيس هيئة رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بالانقلاب، قائلا إن الكتلة الإقليمية “ترفض الانقلاب وتعطيل النظام الدستوري”.
وقال تينوبو “بصفتنا قادة أفارقة، فإن مسؤوليتنا هي تعزيز الاستقرار والتقدم”، مشيرا إلى أن إيكواس تدعو إلى بذل جهود تعاونية لدرء الانقلاب في القارة الإفريقية.
وطالبت الكتلة الإقليمية التي تضم 15 دولة في بيان المجلس العسكري في النيجر بالتخلى عن السلطة في غضون أسبوع، وإطلاق سراح الرئيس المنتخب للبلاد محمد بازوم وإعادته إلى منصبه على الفور، متعهدة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر بما في ذلك استخدام القوة.
واتفق قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على تجميد أصول ومنع القادة العسكريين في النيجر المتورطين في الانقلاب من السفر، وكذلك فرض منطقة حظر طيران فوق البلاد. كما قرروا تجميد أصول النيجر في البنوك المركزية والتجارية لدول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وقالت قوات “الدفاع والأمن” في النيجر في وقت متأخر من يوم الأربعاء إن جنودا في البلاد أطاحوا ببازوم بعد ساعات من احتجاز الرئيس كرهينة.
وبعد يومين، تم تعيين اللواء عبد الرحمن تشياني، القائد السابق للحرس الرئاسي في النيجر، “رئيسا للمجلس الوطني لحماية الوطن” ووقع أمرا بتعليق الدستور وحل الحكومة، وتمكين المجلس من ممارسة كافة السلطات التشريعية التنفيذية.
وندد مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة بشدة بالانقلاب العسكري، داعيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس وشدد على ضرورة حمايته وعائلته وكذا أعضاء حكومته.
وطالب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يوم السبت الجيش النيجري بإعادة السلطة الدستورية في غضون 15 يوما.