العين السخنة، مصر 30 يوليو 2023 (شينخوا) بدأ تحالف دولي يضم شركتين صينيتين عملاقتين للاستثمار البحري والموانئ، يوم أمس (السبت)، تطوير محطة حاويات جديدة لميناء العين السخنة على البحر الأحمر، شمال شرق مصر، لتكون الأكبر في البلاد.
وخلال مراسم رسمية أقيمت في ميناء العين السخنة، قام وزير النقل المصري كامل الوزير بتسليم المحطة لممثلي التحالف الذي يضم شركة هاتشيسون الصينية إحدى رواد العالم في مجال الاستثمار وتطوير وتشغيل الموانيء، وشركة كوسكو الصينية للشحن البحري، لبدء عمليات تطوير محطة الحاويات.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاقيتين وقعتهما مصر في منتصف مارس الماضي مع تحالفات دولية، تضم شركتي هاتشيسون وكوسكو، بشأن إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وتسليم محطات الحاويات في ميناء العين السخنة بمحافظة السويس وميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية بشمال مصر.
وقال الوزير خلال المراسم إن المحطة ستصبح الأكبر في مصر بعد التطوير، حيث يبلغ طولها 2600 متر ومساحتها الإجمالية 1.6 مليون متر مربع والطاقة الاستيعابية لها 3.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا، وستسمح المحطة باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر.
وأوضح الوزير أن تطوير المحطات يأتي في إطار إنشاء محور السخنة والدخيلة المتكامل لربط البحر الأحمر والبحر المتوسط ليكون أكبر ممر لوجستي يخدم التجارة العالمية بين الشرق والغرب.
وكشف أن المحور سيوفر أكثر من 2000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، كما سيساعد في جعل مصر مركزا عالميا للتجارة والخدمات اللوجستية.
وأشار الوزير إلى أن الإيرادات المباشرة المتوقعة للمشروعين تصل إلى نحو خمسة مليارات دولار خلال مدة العقد التي تبلغ 30 عاما.
بدوره، قال جين شان تشونج ، ممثل موانئ هاتشيسون في مصر، إن مصر لديها إمكانات نمو هائلة في السنوات القادمة، مما يشجع الشركة على الاستثمار في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
وقال في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) خلال مراسم التسليم أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي في إفريقيا ، فهي من ناحية تطل على البحر الأحمر ومن ناحية أخرى تطل على البحر الأبيض المتوسط.