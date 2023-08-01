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01/08/2023   8:50 ص

6 رماة يمثلون أخضر السهام في بطولة العالم بألمانيا

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الرياض 14 محرم 1445 هـ الموافق 01 أغسطس 2023 م واس
وصلت بعثة المنتخب السعودي للسهام أمس إلى العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة في بطولة أبطال العالم للسهام “ألمانيا ٢٠٢٣ “، التي تنطلق اليوم وتستمر حتى السادس من شهر أغسطس الجاري.
ويشارك أخضر السهام في البطولة بفئة القوس الأولمبي “ريكيرف”، ويمثله كل من الرماة عبدالرحمن الموسى وراشد السبيعي ومنصور علوي، وبفئة القوس المركب “كومباوند”، ويمثله الرماة عبدالعزيز الروضان وبلال العوضي وعبدالله آل عبداللطيف.

6 رماة يمثلون أخضر السهام في بطولة العالم بألمانيا

اخبار الرياضة
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