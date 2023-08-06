القاهرة – واس
أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع، اليوم عن نجاح فريق الإنقاذ البحري في تحديد موقع القاطرة المصرية الغارقة في الكيلو” 51.300″ ترقيم القناة؛ لتبدأ أعمال انتشالها وإخلاء المجرى الملاحي خلال الساعات المقبلة.
وأوضح رئيس الهيئة في بيان له ، أنه من المقرر البدء الفوري في تيسير حركة الملاحة بالقناة من قافلة الجنوب من تفريعة “الكيلو 61 “ترقيم القناة على أن يتم تأمين عبور السفن بالاستعانة بالشمندورات التحذيرية التي تحيط بموقع القاطرة الغارقة لحين انتشالها.
وأكد الفريق ربيع ، أن حركة الملاحة بالقناة لم تتوقف من اتجاه الشمال حيث عبرت جميع سفن القافلة دون تأثر بالحادث، فيما سيتم انتظام عبور سفن قافلة الجنوب المتبقية خلال ساعتين على الأكثر.
وأشار إلى أن جهود فريق الإنقاذ البحري نجحت في إنقاذ 6 أفراد من طاقم القاطرة الغارقة وهم بحالة صحية مستقرة فيما مازال البحث جاريا عن أحد أفراد الطاقم حيث مازال مفقودا.
يُذكر أن القاطرة المصرية غرقت في مياه القناة إثر تصادمها بناقلة ترفع علم هونغ كونغ أثناء عبورها المجري الملاحي ضمن قافلة الجنوب.