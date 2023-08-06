بكين 5 أغسطس 2023 (شينخوا) أعلن مطار بكين داشينغ الدولي يوم الجمعة الماضي، عن فتح خط جوي جديد يربط بين العاصمة الصينية بكين، ومدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وسيتم تشغيل رحلات شركة الخطوط الجوية العربية السعودية (السعودية) بواسطة طائرات من طراز بوينغ 787-9 كل يومي اثنين وجمعة، وفقاً لجدول الرحلات الصيفي والخريفي بالمطار.
وقال المطار إن السعودية ستفتح أيضاً خطاً جوياً يربط مطار بكين داشينغ الدولي والعاصمة السعودية الرياض يوم 6 أغسطس الجاري.
وبدأ تشغيل مطار بكين داشينغ الدولي يوم 25 سبتمبر عام 2019، باعتباره أحدث مطار في بكين. وأطلق المطار أكثر من 30 خطاً دولياً وإقليمياً، تشغلها أكثر من 20 شركة طيران محلية وأجنبية.