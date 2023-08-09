الكويت 8 أغسطس 2023 (شينخوا) وقعت مؤسسة ((الموانئ)) الكويتية مع شركة نفط الكويت اليوم (الثلاثاء) عقد استئجار رصيفين بحريين في ميناء الشعيبة بمحافظة الأحمدي جنوب الكويت ومساحات تخزينية بقيمة 12.288 مليار دينار (نحو 40 مليار دولار).
ووقع العقد المدير العام بالتكليف لمؤسسة الموانئ جهاد الحساوي، والرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد جابر العيدان، وفق بيان للمؤسسة نشرته على حسابها الرسمي في موقع ((أكس)) المعروف سابقاً بـ((تويتر)).
وذكر البيان أن العقد تبلغ مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وينص العقد على استئجار الشركة للرصيفين البحريين رقمي 4 و20 في ميناء الشعيبة، ومساحات تخزينية بمساحة 20 ألف متر مربع خاصة بالعمليات اللوجستية لمشروع الحفر البحري الذي تعمل عليه الشركة، بحسب البيان.
وأوضحت المؤسسة أن “أهمية هذا الموقع تأتي كون ميناء الشعيبة هو الوحيد الذي تتوافر فيه البنية التحتية والإمكانات اللازمة للبدء بالأعمال اللوجستية الخاصة بمشروع التنقيب والحفر البحري”.