مكة المكرمة 23 محرم 1445 هـ الموافق 10 أغسطس 2023 م واس
طرحت أمانة العاصمة المقدسة، فرصة استثمارية؛ لإنشاء وتشغيل وصيانة مركز طبي تخصصي بحي الكعكية بمكة المكرمة.
وأوضحت الأمانة أن الفرصة الاستثمارية، تتمثل في إنشاء وتشغيل وصيانة المركز الطبي التخصصي، وذلك على مساحة تُقدّر بــ 2,857.98 متراً مربعاً، مبينة أن مدة العقد ستمتد لـــ 20 سنة قادمة، وأن آخر موعد للتقديم وفتح المظاريف سيكون بتاريخ 2023/10/01م.
وأشارت إلى أن التقديم على الفرصة سيكون عبر الدخول على الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص ببوابة الاستثمار البلدي “فرص”.
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