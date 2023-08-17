بكين 16 أغسطس 2023 (شينخوا) أعلنت جائزة علوم المستقبل الصينية عن ثمانية فائزين لعام 2023 اليوم (الأربعاء) في بكين.
حصل تشاي جي جيه، أستاذ كرسي في جامعة ويستليك، وتشو جيان مين، باحث من الأكاديمية الصينية للعلوم، على الجائزة في علوم الحياة عن اكتشافاتهما المقاومات وإيضاح هياكلها الجزيئية ووظائفها في الاستجابات المناعية للنباتات ضد مسببات الأمراض.
وحصل كل من تشاو تشونغ شيان وتشن شيان هوي، وكلاهما أكاديميان في الأكاديمية الصينية للعلوم، على جائزة العلوم الفيزيائية عن اختراقاتهما المؤثرة في اكتشاف مواد فائقة التوصيل للحرارة العالية والتطورات المنهجية في رفع درجة حرارة الانتقال.
الفائزون بالجائزة في الرياضيات وعلوم الكمبيوتر هم خه كاي مينغ وسون جيان (متوفى) ورن شاو تشينغ وتشانغ شيانغ يوي. وقد قدموا إسهامات أساسية في الذكاء الاصطناعي من خلال إدخال تقنية التعلم العميق.
أعلنت جائزة علوم المستقبل عن 35 فائزًا منذ تأسيسها في عام 2016، وهي جائزة علمية صينية غير حكومية أطلقتها مجموعات من العلماء ورجال الأعمال بهدف تطوير البحث في العلوم الأساسية.