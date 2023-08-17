بكين 17 أغسطس 2023 (شينخوا) عقد ملتقى الأعمال السعودي-الصيني المشترك في العاصمة الصينية بكين يوم الأربعاء الماضي، برعاية مشتركة من قبل اتحاد الغرف السعودية ومجلس الأعمال السعودي الصيني.
وفي كلمة ألقاها خلال الملتقى، قال ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، إن البيئة الاستثمارية في السعودية تشهد تطورا سريعا ومرونة في مراجعة الأنظمة وتحسينها، مما يحفز الجوانب الاستثمارية، ويساند المطورين العقاريين للعمل مهيئين بكل الأبعاد وقادرين على مواجهة التحديات وتذليلها، معربا عن أمله للتعاون الوثيق بين الشركات والجهات الوطنية الخاصة بالإسكان في السعودية والمؤسسات الصينية، وخاصة في مجالات الإسكان والبنية التحتية والمدن الذكية والتحول الرقمي.
وشهدت العلاقات الصينية السعودية تطورا مزدهرا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، خاصة وأن التعاون الصيني- السعودي قطع شوطا بعيدا في السنوات العشر الماضية. وشهد التعاون العملي بين الجانبين تطورا سريعا وقويا، إذ تم تنفيذ مشاريع مهمة تشمل مصفاة ينبع ومنطقة جازان-الصين للتجمعات الصناعية والبنية التحتية لمرافق مشروع البحر الأحمر.
وبدوره، قال وانغ خه، نائب المدير العام لشركة تايدا للاستثمار القابضة المحدودة خلال الملتقى، إن تايدا بصفتها شركة استثمارية مملوكة للدولة عبر الحدود في الصين، تعمل على بناء جسر للتعاون بين الشركات الصينية والسعودية ومنصة التحام للقدرة الإنتاجية، مشيرا إلى أن الشركة تتواصل أيضا بنشاط مع الإدارات الحكومية ذات الصلة في السعودية، سعيا للتعاون مع السعودية في مشاريع بناء مدن خالية من النفايات.
وأضاف وانغ أنه وفي ظل زيادة المواءمة بين مبادرة “الحزام والطريق” و”رؤية السعودية 2030″، يستمر التعاون العملي بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار في الازدهار، ما يوفر فرصا أكثر وأفضل للشركات في البلدين لتقاسم ثمار التنمية الخضراء.
كما حضر الملتقي عبد الرحمن بن أحمد الحربي، سفير المملكة العربية السعودية لدى الصين، وسعيد الغامدي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، وممثلون عن الشركات من الجانبين الصيني والسعودي.