الأحساء 01 ربيع الأول 1445 هـ الموافق 16 سبتمبر 2023 م واس
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، في الـ 7 من شهر نوفمبر المقبل، “ملتقى الأحساء للشركات الناشئة 2023” في دورته الثالثة، الذي تُنظّمه غرفة الأحساء ممثلة بمركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال “سنا” ومجلس ريادة الأعمال، بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، وذلك في فندق الأحساء انتركونتننتال.
وتتضمن فعاليات الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام, هاكاثون ريادة الأعمال، الاستشارات والتدريب، لقاءات المستثمرين، نماذج الابتكار في المشاريع الناشئة، ومسابقة ريادة الأعمال الاجتماعية، بالإضافة إلى معرض المشاريع الناشئة.
ويهدف إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال في الأحساء، وإبراز ما تمتلكه من القدرات البشريّة والميزات الاقتصادية، وتهيئة البيئة المُحفّزة، وإيجاد الفرص وتذليل العقبات والتحديات، وبناء العلاقات ومد جسور التواصل بين رواد الأعمال في الأحساء والجهات المعنية بما يُسهم في التنمية الاقتصادية، إضافةً إلى تشجيع الشباب على دخول عالم ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، ودعمهم وتحفيّزهم لتحويل أفكارهم، وتمكّين مشاريعهم لتصبح شركات ناشئة رائدة ومبتكرة في مختلف القطاعات، تدعم تنمية المحتوى المحلي وتطوير الأعمال، وتدفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق مُستهدفات رؤية 2030.
ويشارك في الملتقى مسؤولون وخبراء ومستشارون ورؤساء شركات، وعدد من رواد ورائدات الأعمال المتميّزين والناجحين على مستوى المملكة، وبعض ممثلي الشركات الرياديّة الرائدة، وجهات التمكّين والصناديق الاستثمارية بالإضافة إلى رواد ورائدات الأعمال والمبتكرين في الأحساء.
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