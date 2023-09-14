الرياض 29 صفر 1445 هـ الموافق 14 سبتمبر 2023 م واس
التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، بمعالي وزير التجارة الدولية بالمملكة المتحدة نايجل هادلستون، وذلك على هامش اجتماعات وزراء الصناعة والتجارة التي تستضيفها مدينة صلالة بسلطنة عُمان.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات التي تهم البلدان، وبحث تعزيز الشراكة مع المملكة المتحدة في عدد من القطاعات الاقتصادية، خاصة قطاعي الصناعة والتعدين.
و أكّد اللقاء على رفع مستوى التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الصناعية والتعدينية، إضافة إلى بحث زيادة التبادل التجاري، وفرص تنمية الصادرات غير النفطية بين الجانبين.
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