صلالة 29 صفر 1445 هـ الموافق 14 سبتمبر 2023 م واس
أشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، بالجهود التي تبذلها لجنة التعاون الصناعي الـ 51 من أجل تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين دول مجلس التعاون في مجال القطاع الصناعي الذي يرسخ أسس البنى الاقتصادية الخليجية المشتركة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في اجتماع لجنة التعاون الصناعي الـ51 لأصحاب المعالي وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون اليوم، في مدينة صلالة بسلطنة عمان، برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان -رئيس الدورة الحالية قيس بن محمد اليوسف، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة بدول المجلس.
وفي بداية الاجتماع رفع معالي الأمين العام الشكر إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان – رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون- منوهًا بما تبذله سلطنة عمان من جهود مخلصة وعمل دؤوب لتعزيز مسيرة مجلس التعاون.
وذكر معالي الأمين العام خلال كلمته ما وجه به أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله- في لقاءاتهم السابقة، وآخرها توجيههم الكريم في لقائهم التشاوري الثامن عشر -الذي عقد في مدينة جدة في شهر يوليو الماضي- بالتركيز على الجوانب الاقتصادية، وخاصة استكمال الخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وهذه التوجيهات تعبر عن رؤيتهم السديدة للوصول إلى الوحدة الاقتصادية الخليجية المنشودة عام 2025م.
وبين أن دول المجلس من الدول السباقة في الاستفادة من الثورة الصناعية، فعملت على تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، وإصلاح بيئات الأعمال، ودعم دور القطاع الخاص، وتنمية ودعم رأس المال البشري، وذلك لتعزيز مكانتها بصفتها مركزًا ماليًا واستثماريًا وصناعيًا عالميًا، وهو ما انعكس في دعوة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للانضمام لعضوية مجموعة (بريكس)، وما أسفر على هامش اجتماعات (G20) عن إنشاء الممر الاقتصادي الذي يربط الهند بأوروبا مرورًا بدول مجلس التعاون ولاشك أن هذين الحدثين البارزين سوف يكون لهما انعكاسات إيجابية كبيرة على دول المجلس وتعزز من مكانتها الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وقال معاليه إن أصحاب المعالي وزراء الصناعة بدول المجلس قد اطلعوا على عددٍ من التقارير المتعلقة بأعمال منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، ومكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما ناقشوا عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة التعاون الصناعي الهادفة إلى تشجيع الصناعة في دول المجلس وإزالة جميع المعوقات التي تحول دون الوصول للوحدة الاقتصادية، والتي هي حصيلة جهود مكثفة قامت بها العديد من اللجان والأمانة العامة.
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