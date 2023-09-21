القاهرة 20 سبتمبر 2023 (شينخوا) أكدت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان أن المنظمة تعمل جاهدة من خلال الشراكة والحوار مع الجهات المهنية سواء الرسمية أو المجتمعية في الدول العربية والدولية، على أن تكون المشاركة السياسية للمرأة بالعالم العربي فعالة ومستدامة.
وقالت فاديا كيوان، في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن المنظمة أقامت العديد من الفعاليات والاجتماعات رفيعة المستوى والتي تستهدف وضع خارطة طريق مشتركة تضمن أن تكون مشاركة المرأة فعالة.
جاء ذلك على هامش فعاليات الحوار الإقليمي رفيع المستوى بشأن “رسم مسار جديد لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية” والذي تنظمه منظمة المرأة العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والذي استمر لمدة 3 أيام ويختتم فعالياته اليوم (الأربعاء) بالقاهرة.
وعقد الحوار الإقليمي بمشاركة 11 دولة وهي مصر وليبيا وتونس والمغرب والسودان وفلسطين ولبنان والأردن والعراق واليمن وسلطنة عمان.
وقالت مدير منظمة المرأة العربية إن تنظيم الحوار الإقليمي يأتي تزامنا مع الاحتفال بالعام العشرين على تأسيس منظمة المرأة العربية، مشيرة إلى أنه يجمع العديد من ممثلي الحكومات وعضوات البرلمانات وجمعيات المجتمع المدني ذات الصلة بالمشاركة السياسية للمرأة.
وأشارت إلى أن مجلس المرأة العربية حريص دائما على مناقشة كل ما تم من برامج خلال أكثر من ربع قرن منذ المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في العاصمة الصينية بكين عام 1995.
ولفتت إلى أن هناك عقبات تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة للمشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية، مشيرة إلى أن هذه العقبات تتمثل في أمرين “أولهما أن التشريعات التي نعول عليها في منطقتنا العربية لم تكن كافية لأن التشريع لا يعني بالضرورة إنفاذه، وإنما علينا مراقبة إنفاذ التشريعات”.
ونوهت إلى أن ثاني هذه العقبات يتمثل في تأمين الموارد والعمل في كل الجبهات معا، مؤكدة أنه لا يمكن التركيز على مشاركة المرأة سياسيا والانشغال عن تمكينها اقتصاديا.
وأردفت قائلة، “لا يمكن أن نعمل في هذين المجالين دون العمل على تطوير المناهج التربوية والثقافة السائدة من أجل تغيير الذهنيات والسلوكيات الاجتماعية”.