الطائف 06 ربيع الأول 1445 هـ الموافق 21 سبتمبر 2023 م واس
حققت جامعة الطائف تقدمًا ملحوظًا في تصنيف المؤسسات الأكاديمية والبحثية العالمية (SCIMAGO) لعام 2023م، من خلال مؤشر يجمع بين ثلاث مجموعات مختلفة من المؤشرات؛ في أداء البحث ومخرجات الابتكار والتأثير المجتمعي، حيث حصلت الجامعة على المركز الثاني في الأبحاث الطبية الجراحية، والمركز الثالث في أبحاث التربة، والمركز الرابع في أبحاث الحيوان، وهندسة المحيطات.
وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور مازن المريسي أن هذا التصنيف يأتي نظير تميز جامعة الطائف في البحث العلمي ومخرجات الابتكار والتأثير المجتمعي، حيث يجمع المؤشر المركب الذي يستخدمه التصنيف بين 3 مجموعات مختلفة من المؤشرات لتقويم الأداء في هذه المجالات، ويعكس هذا التصنيف الدور الذي تقوم به الجامعة في دعم البحث العلمي والابتكار، وإسهاماتها في تطوير المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، وتسهم فيه الخبرات الأكاديمية المتميزة في كليات وأقسام الجامعة العلمية، بالإضافة إلى إستراتيجية البحث العلمي التي تنتهجها في رفد هذا الحقل المعرفي المهم، في تعزيز حضورها ومكانتها في المراكز المتقدمة محليًا وعربيًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز الذي حققته الجامعة يُعد حافزًا لها لتعزيز جهودها في ميادين البحوث العلمية؛ بهدف المواصلة في هذا التميز في الوقت الذي تشهد فيه المملكة العربية السعودية تطورًا في التعليم؛ وذلك نتيجة للدعم الكبير الذي يلقاه قطاع التعليم على وجه الخصوص من الحكومة الرشيدة والجهود التي تبذلها وزارة التعليم دفعًا بالجامعات السعودية لترسيخ مكانتها عالميًا.
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