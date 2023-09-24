الأمم المتحدة 23 سبتمبر 2023 (شينخوا) أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود أن التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ضروري لاستقرار المنطقة، وذلك في كلمته التي ألقاها في المناقشة العامة في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السبت.
وقال وزير الخارجية إن استقرار المنطقة يعتمد على التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية… وإقامة دولة فلسطينية على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وكرر الوزير فيصل مواقف بلاده بشأن مختلف قضايا الشرق الأوسط، بما في ذلك اليمن، قائلا إن “مبادرة السلام” التي طرحتها بلاده تسعى إلى إنهاء الصراع هناك.
وأفاد الوزير أن الأمن والاستقرار لا يمكن تحقيقهما دون التعاون والتشاور بين الدول لتجنب سباق التسلح لحيازة الأسلحة المدمرة، وأدان أيضا جميع الإجراءات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي.