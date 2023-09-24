طهران 23 سبتمبر 2023 (شينخوا) اجتمع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود يوم السبت في نيويورك على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزيرين عبرا عن رضاهما إزاء إعادة فتح السفارتين في طهران والرياض ووصول السفيرين إلى كلا البلدين.
وأضاف البيان أنهما اتفقا أيضا على تسريع تشكيل لجنة تعاون اقتصادي مشتركة ولجنة تنسيق مشتركة، وإطلاق خطوط النقل الجوي والبحري، وتحسين الخدمات القنصلية، وتعزيز التعاون الرياضي.
وقال أمير عبد اللهيان إن إيران مستعدة لإعداد وتوقيع وثيقة حول التعاون الثنائي الشامل على أساس فكرة طُرحت في اجتماعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود في أغسطس. كما شدد على ضرورة توسيع العلاقات الثنائية وخاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون الاقتصادي المشترك.
ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية السعودي عن رضاه إزاء خطى التقدم في العلاقات الثنائية منذ إعلان استئناف العلاقات في أبريل الماضي. وذكر أن السعودية مستعدة لتعزيز العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن الاجتماعات بين قادة البلدين ستسرع من تقدم التعاون الثنائي.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية وإيران توصلتا في مارس إلى اتفاق تاريخي في الصين لاستئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما في غضون شهرين.
وأعلنت الدولتان في 6 أبريل رسميا استئناف العلاقات الدبلوماسية بأثر فوري.