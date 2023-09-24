ريو دي جانيرو 23 سبتمبر 2023 (شينخوا) قال أحد قادة صناعة القطن البرازيليين إن البرازيل توشك أن تصبح أكبر مصدر للقطن في العالم، متجاوزة الولايات المتحدة، حيث تعاني منطقة الإنتاج الرئيسية في الولايات المتحدة، ولاية تكساس، من الجفاف وموجات الحر.
وذكر غوستافو فيغانو، نائب رئيس جمعية منتجي القطن البرازيلية، في تصريحات لوكالة أنباء ((شينخوا))، أنه “إذا استمر المحصول الأمريكي في التراجع، يمكن للبرازيل بسهولة أن تحل محل الولايات المتحدة”.
وأضاف أن “البلدين متساويان بالفعل في الإحصاءات الأساسية. ومن الممكن أن تصبح البرازيل أكبر مصدر في العالم هذا الموسم”.
وتعتبر كلا الولايات المتحدة والبرازيل أكبر مصدرين للقطن في العالم، حيث تمثلان أكثر من نصف المعروض العالمي. ومن المتوقع أن تصدر الولايات المتحدة 12.5 مليون بالة في موسم 2023-2024. إلا أنه بسبب الجفاف في تكساس، قد يشهد الرقم انخفاضا.
ونتيجة لذلك، يمكن أن تصبح البرازيل، التي من المتوقع أن تبلغ صادراتها 11.25 مليون بالة هذا الموسم، أكبر مصدر في العالم.
وعلاوة على ذلك، فإن جودة القطن في الولايات المتحدة “لم تكن بأحسن أحوالها” في السنوات الأخيرة بسبب الجفاف، في حين أن البرازيل لديها “نوعية جيدة جدا” بسبب نمط هطول الأمطار، وفقا لفيغانو.
ومحصول القطن في الولايات المتحدة أعلى بدرجة واحدة فقط من أسوأ مستوى له على الإطلاق، نظرا لأن نحو 40 في المائة من إنتاجه يأتي من مناطق منكوبة بالجفاف، بما في ذلك كل تكساس تقريبا، والتي شهدت ثاني أشد صيف سخونة على الإطلاق هذا العام.
وأوضح فيغانو أن “العديد من المزارعين (البرازيليين) يرغبون في زيادة المساحة المزروعة للقطن للعام المقبل، وبما أننا لا نستطيع استيعاب كل هذه الإمدادات، فسوف نقوم بتصدير المزيد”.