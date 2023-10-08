القدس المحتلة 23 ربيع الأول 1445 هـ الموافق 08 أكتوبر 2023 م واس
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 256 شهيداً و1788 جريحاً.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن من بين الشهداء 20 طفلاً، قضوا في عمليات القصف العنيف من طائرات الاحتلال على المنازل والأبراج السكنية.
من جانبها، ذكرت مصادر طبية فلسطينية، أن حصيلة شهداء الغارات التي شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم، بلغت 24 شهيداً وعشرات الجرحى، جرى انتشالهم من المنازل والبنايات السكنية التي تم استهدافها بالصواريخ.
- ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 256 شهيداً
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