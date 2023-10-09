سكاكا 24 ربيع الأول 1445 هـ الموافق 09 أكتوبر 2023 م واس
منذ إطلاق جائزة الجوف للتميز والإبداع قبل نحو 3 سنوات، أسهمت الجائزة بتعزيز التنافسية في مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والإنتاجية في المنطقة، بمتابعة من مجلس الأمناء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، حيث حفزت الجائزة خلال أول دورتين من بدئها قطاعات المنطقة على التنافس للارتقاء بالخدمات وجودة المخرجات، والإسهامات المقدمة لمجتمع الجوف.
وأكَّد سمو أمير الجوف رئيس مجلس أمناء الجائزة عقب تدشين الدورة الثانية، أن جائزة الجوف للتميز والإبداع تمثّل منطلقاً لرعاية المبدعين وتكريم المتميّزين، مبينًا أن تدشين الدورة الثانية امتدادٌ للنجاح الذي تحقق في الدورة الأولى في بث روح التنافس بين الجهات والقطاعات والأفراد المشاركين.
وتعمل الجائزة التي تختتم دورتها الثانية هذا الأسبوع بتتويج الفائزين، على تحفيز الابتكار والإبداع وفق منظومة تحفز الإبداع والتميز والمواطنة المسؤولة والتنافس الإيجابي والعدالة والشفافية، بما يضمن تحقيق أهداف الجائزة ويزيد نسبة المشاركة وسط القطاعات المستهدفة.
وبلغ إجمالي المشاركات المقدمة في الدورة الأولى قرابة 300 مشاركة لمختلف الفئات والمسارات، فيما زاد عدد المشاركات المقدمة في الدورة الثانية بنسبة 11% لتصل إلى 309 مشاركات منها 67 نسائية بنسبة بلغت 22% من إجمالي المشاركات المقدمة في الدورة الثانية ما يعكس حجم الإقبال النسائي على التنافس في مختلف المجالات التي تخدم الوطن والمجتمع والمنطقة.
ورشحت اللجنة العلمية محكمين معتمدين لتحكيم الجائزة وتم بناء على ذلك تشكيل 5 لجان متخصصة لتحكيم فروع الجائزة المختلفة، كما نظمت اللجنة الإثرائية عددًا من الورش والندوات والمحاضرات؛ بهدف نشر ثقافة الجائزة والتشجيع على التميز للقطاعات المستهدفة من المؤسسات والأفراد، حيث استفاد منها 120 مستفيدًا.
وتشتمل الجائزة 26 فرعًا في 12 مجالًا وهي: التميز القيادي، المشاركة المجتمعية، المسؤولية المجتمعية، الزراعة والإنتاج الغذائي، الأداء الحكومي المتميز، حماية البيئة، الإعلام الحديث، البحث العلمي، المشاريع الناجحة، التوطين، النشاط الرياضي، والثقافة والفنون.
ورسمت الجائزة منذ انطلاقتها أهدافًا طموحة لإيجاد بيئة تنافسية لتشجيع المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمعية والأفراد على الأداء المتميّز والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتكريم المتميزين بالمنطقة وتحقيق الريادة في التميز والإبداع.
ويحق للقطاعات الحكومية والأهلية والقطاع الثالث والأفراد بمنطقة الجوف المشاركة في الجائزة وفق مجموعة من الاشتراطات والضوابط من أبرزها التقدم لكل فروع الجائزة من خلال الموقع الإلكتروني ما عدا فرع المشاركة المجتمعية، حيث يتم الترشح لهذا الفرع بالتزكية، وأن يكون المرشح على رأس العمل في حال المشاركة بالمجالات المرتبطة بالقطاعات الحكومية والأهلية، وأن يكون الاشتراك في الجائزة باسم المتقدم أو المؤسسة، وتحديد الفرع والمجال، وأن تكون القطاعات المتقدمة للجائزة في المجال المؤسسي حكوميةً أو خاصةً، وتقدم خدماتها بشكل مباشر لمنطقة الجوف.
وجاءت فكرة تأسيس الجائزة بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، رغبة من سموه في إيجاد المنافسة الإيجابية، وتشجيع أبناء المنطقة على الانطلاق نحو فضاءات التميّز والإبداع.
وللمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للجائزة على الرابط: www.joufaward.sa .
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