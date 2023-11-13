ب ب سي
أعلن جراحون في نيويورك أنهم أجروا أول عملية على الإطلاق لزراعة عين كاملة لشخص، يدعى جيمس آرون ويعتبر إنجازا كبيرا على الرغم من أن المريض لم يستعد بصره في العين المزروعة.
وذكر الفريق الجراحي بمركز لانغون هيلث الطبي أن العملية الجراحية كانت جزءًا من زراعة للوجه وأظهرت العين علامات على سلامتها بما فيها الأوعية الدموية والشبكية
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