هانغتشو 13 نوفمبر 2023 (شينخوا) وصل عدد الأجهزة الطرفية التي تستخدم نظام بيدو الصيني للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية في الصين إلى حوالي 23 مليون جهاز حتى النصف الأول من عام 2023، بزيادة أكثر من 7.27 مليون مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووردت هذه البيانات في تقرير مؤشر تنمية صناعة نظام بيدو الصيني، الذي أصدرته جمعية جي إن إس إس و إل بي إس الصينية مؤخرا خلال مؤتمر المعلومات الجغرافية الصيني الأول للجيوديسيا والمسح التصويري ورسم الخرائط الذي عقد في دهتشينغ بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين.
وقالت الجمعية المذكورة إن التقرير هو أول تقرير بحثي عن مؤشر التنمية الصناعية في مجال نظام بيدو بالصين.
وذكر التقرير أن تطبيقات نظام بيدو تغطي مجالات صناعية مختلفة.
وبحسب التقرير، تجاوز عدد أجهزة نظام بيدو الطرفية المطبقة في مركبات النقل 8 ملايين جهاز، فيما يعمل أكثر من 3.8 مليون جهاز في مجال الاتصالات المحمولة، وأكثر من 1.6 مليون جهاز في الزراعة والغابات وتربية الحيوانات ومصايد الأسماك، وأكثر من 2.3 مليون جهاز في الأمن العام.
وقد تجاوز عدد أجهزة نظام بيدو الطرفية المطبقة في البث والتلفزيون ورصد الأحوال الجوية والموارد الطبيعية والإدارة الحضرية ومجالات أخرى 100 ألف جهاز.
وأضاف التقرير أن تطبيقات نظام بيدو أصبحت التكوين القياسي لمنتجات الاستهلاك الشائعة، مثل الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء، والتي تندمج في الحياة اليومية للناس.
وقال يوي شيان تشنغ، رئيس الجمعية: “على مدى السنوات العشر الماضية، حافظت صناعة نظام بيدو على نمو كبير وتطور سريع وحققت تقدما في التسويق والتصنيع والتدويل والتطبيق الشامل”.
وأضاف يوي: “حجم تطبيقات نظام بيدو آخذ في التوسع. وصناعة نظام بيدو في الصين تخطو بثبات إلى مرحلة جديدة من التنمية عالية الجودة”.