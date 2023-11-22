القدس – رويترز
نشرت إسرائيل الأربعاء، تفاصيل بشأن معتقلين فلسطينيين من المقرر إطلاق سراحهم بموجب اتفاق تم التوصل إليه بوساطة خارجية مقابل إطلاق سراح رهائن تحتجزهم حركة حماس في غزة، وهو إجراء يبدو أن الهدف منه هو السماح ببحث أي عوائق قانونية قد ترِد في اللحظات الأخيرة.
ويبدو أن القائمة التي نشرتها وزارة العدل تشمل 300 سجين، أي ضعف العدد الذي يبلغ 150 من النساء والقصّر الذين وافقت إسرائيل على إطلاق سراحهم مقابل 50 رهينة، ضمن اتفاق يشمل هدنة مبدئية للحرب مدتها أربعة أيام قد تقود إلى إطلاق سراح المزيد من الأشخاص من الجانبين.
نشرت إسرائيل الأربعاء، تفاصيل بشأن معتقلين فلسطينيين من المقرر إطلاق سراحهم بموجب اتفاق تم التوصل إليه بوساطة خارجية مقابل إطلاق سراح رهائن تحتجزهم حركة حماس في غزة، وهو إجراء يبدو أن الهدف منه هو السماح ببحث أي عوائق قانونية قد ترِد في اللحظات الأخيرة.
ويبدو أن القائمة التي نشرتها وزارة العدل تشمل 300 سجين، أي ضعف العدد الذي يبلغ 150 من النساء والقصّر الذين وافقت إسرائيل على إطلاق سراحهم مقابل 50 رهينة، ضمن اتفاق يشمل هدنة مبدئية للحرب مدتها أربعة أيام قد تقود إلى إطلاق سراح المزيد من الأشخاص من الجانبين.