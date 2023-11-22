22/11/2023   12:12 م

الصين من بين الدول العشر الأكثر ابتكارا

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بكين 21 نوفمبر 2023 (شينخوا) تأتي الصين بين الدول العشر الأكثر ابتكارا، وفقا لأحدث تصنيف للابتكار العالمي نشرته الأكاديمية الصينية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية اليوم (الثلاثاء).

أصدرت الأكاديمية تقريرا حول هذا التصنيف، يقول إنها أجرت إستطلاعا على قدرات الابتكار في 40 دولة، والتي تمثل مجتمعة أكثر من 95 بالمئة من الاستثمار العالمي في البحث والتطوير وأكثر من 85 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العالم.

وارتفع ترتيب الصين لتصبح في المرتبة العاشرة، لتتقدم ثلاثة مراكز مقارنة بتصنيفات 2022، وهي الدولة النامية الوحيدة التي دخلت ضمن الـ15 الأوائل، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن جغرافية الابتكار العالمي لم تتغير كثيرا. واصلت آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا قيادة مشهد الابتكار العالمي كمناطق، مع تحول قوي للابتكار نحو الشرق.

الصين من بين الدول العشر الأكثر ابتكارا

ثقافة وفنون
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