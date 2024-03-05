الرياض 4 مارس 2024 (شينخوا) احتفت وزارة السياحة السعودية بالوصول إلى 100 مليون سائح بنهاية العام 2023، وذلك قبل 7 سنوات من المدة المحددة مسبقاً لتحقيق هذا الهدف.
وأوضح وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب أن سبب زيادة عدد السياح يرجع لفتح الأبواب للسياحة وتسهيل وصولهم من كل أنحاء العالم للمملكة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم (الاثنين).
وكشف بأن انفاق 100 مليون سائح من الداخل والخارج بلغ أكثر من 250 مليار ريال (ما يقارب 66.66 مليار دولار).
وأكد أن الإنجاز الحالي عزز سقف الطموح الجديد لاستقبال 150 مليون سائح بحلول العام 2030، ومواصلة العمل لجعل السياحة قطاعًا رئيسا في الاقتصاد ومصدرا للوظائف وجذبًا للاستثمارات المستدامة والسياح.
وأوضح أنه تم الإطلاع على مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 4 %، بما يمثل أكثر من 7 % من الناتج المحلي غير النفطي، محققاً زيادة بنسبة 56 % مقارنة بالعام 2019، وزيادة بنسبة 12 % مقارنة بالعام 2022، مما أسهم في زيادة الموارد غير النفطية وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية.