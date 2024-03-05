تشنغتشو 2 مارس 2024 (شينخوا) وقعت شركة خنان رويهانغ للمعدات الزراعية المحدودة (الصينية) وشركة اعشار للتنمية الزراعية (السعودية) مؤخرا في مقاطعة خنان بوسط الصين، اتفاقية تعاون حول مشروعات سلسلة الصناعة بأكملها لتربية الدجاج اللاحم والدجاج البياض.
ووفقا للاتفاقية، ستقدم الشركة الصينية آلات ومعدات الثروة الحيوانية بقيمة إجمالية تبلغ 490 مليون دولار أمريكي خلال السنوات الـ5 المقبلة لشركة اعشار.
من جهته، قال محمد عبدالله بن سليمان رئيس مجلس إدارة شركة اعشار للتنمية الزراعية إنه يشعر بالارتياح تجاه التعاون مع شريكه الصيني، بما لديه من المنتجات والخدمات النوعية والحماسة وروح العمل الجاد، معربا عن تطلعه للمزيد من التعاون مع الشركاء الصينيين مستقبلا.
وقال مسؤول في الشركة الصينية “إننا سنقدم خدمات ذات جودة عالية وأسعار عادلة باستمرار، وسنعمل مع شريكنا السعودي على بناء مشروع التعاون هذا ليصبح نموذجا يحتذى به للتعاون الصيني السعودي”.■