بكين 18 مارس 2024 (شينخوا) تم افتتاح عيادة مخصصة لمرضى الأمراض النادرة في بكين يوم السبت الماضي. وتقدم العيادة مجموعة من الخدمات بدءا من التشخيص والعلاج إلى الخطط الغذائية المتخصصة وإعادة التأهيل.
وتم إنشاء العيادة، وهي الأولى من نوعها في بكين، من خلال التعاون مع التحالف الصيني للأمراض النادرة، وتستفيد من موارد التحالف وخبراته لتعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات للأفراد الذين يعانون من حالات نادرة.
وفي الوقت الحاضر، تعمل العيادة مع فريق مكون من 16 خبيرا طبيا من المستشفيات الرائدة في جميع أنحاء الصين، بما في ذلك مستشفى كلية طب الاتحاد ببكين، ومستشفى بكين للأطفال، ومستشفى الصداقة الصينية- اليابانية.
وحظيت الأمراض النادرة التي تصيب جزءا صغيرا من السكان باهتمام متزايد. وفي الوقت الحالي، تشمل قائمة التأمين الطبي الوطني في الصين أكثر من 80 دواء للأمراض النادرة يستفيد منها أكثر من 20 مليون شخص مصاب في أنحاء البلاد.