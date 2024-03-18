شنيانغ 16 مارس 2024 (شينخوا)
دخل مشروع المواد الكيميائية الدقيقة وهندسة المواد الخام “هواجين-أرامكو”، وهو مشروع ذو أولوية للتعاون الصيني-السعودي في مجال الطاقة ترعاه قيادتا البلدين ويهدف إلى بناء قاعدة للبتروكيماويات وصناعة الكيماويات الدقيقة على مستوى العالم في مقاطعة لياونينغ بشمال شرقي الصين، دخل مؤخراً مرحلة البناء المكثف.
وفي موقع المشروع المُقام في منطقة لياوبين الساحلية للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية بمدينة بانجين، يُلاحظ أن عمليات الإنشاءات للمشروع تجري على قدم وساق، حيث تتنقل الآلات بين مكان وآخر، فيما ينهمك العمال في تنفيذ أعمالهم بهمة ونشاط.
وقال موظف في شركة هواجين-أرامكو للبتروكيماويات، الشركة المعنية بالمشروع والممولة من قبل الطرفين الصيني والسعودي، إن أعمال البناء المدنية بدأت مؤخراً، وقد تجاوز عدد عمال البناء في الموقع الـ4000 شخص، متوقعاً ارتفاع هذا الرقم إلى أكثر من 10 آلاف شخص بحلول شهر مايو المقبل.
يُذكر أن نسبة التقدم الإجمالي لإنجاز المشروع تقترب حالياً من 30 بالمائة، فيما سيتم خلال العام الجاري استثمار أكثر من 18 مليار يوان في المشروع، بما يضمن وصول التقدم الإجمالي للمشروع إلى 50 بالمائة على مدار العام.
من جانبه، أعرب شينغ بنغ عمدة مدينة بانجين عن استعداد المدينة لجعل المشروع مشروعاً نموذجياً يُحتذى به للتعاون الاستراتيجي الصيني-السعودي، والعمل على توسيع سبل التعاون مع دول الشرق الأوسط مستقبلاً في مجالات المواد الكيميائية المتخصصة والمطاط عالي الأداء والبلاستيك الهندسي والتنمية الخضراء ومنخفضة الكربون.
وبعد اكتمال أعمال البناء وبدء العمليات الإنتاجية، ستبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع، الذي يصل إجمالي قيمة الاستثمار فيه إلى 83.7 مليار يوان (حوالي 11.6 مليار دولار أمريكي)، 15 مليون طن من النفط المكرر، و1.65 مليون طن من الإيثيلين، ومليوني طن من بارا-زيلين، بينما سيحقق دخلاً سنوياً يزيد عن 100 مليار يوان، وربحاً إجمالياً بأكثر من 10 مليارات يوان، وعائدات ضريبية تزيد عن 20 مليار يوان.■