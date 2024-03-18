وكالات
نجح باحثون من كوريا الجنوبية في حقن حبوب الأرز الخام بخلايا لحم البقر، لإنشاء ما يعتقدون أنه مصدر بروتين مستدام وبأسعار معقولة، وصديقة للبيئة.ويشير البروفيسور جينكي هونج، من جامعة يونسي في سيئول، الذي قاد البحث المنشور في مجلة “Matter“، أن هذا “الأرز البقري” هو المنتج الأول من نوعه.
وهذه الحبوب الغنية بالبروتين، والتي تبدو مثل الأرز الوردي الرقيق، تم تغليفها لأول مرة بجيلاتين السمك، مما يسمح لعضلات اللحم البقري وخلايا لحم البقر الدهنية بالالتصاق بالحبوب، ثم بعد ذلك، قام الباحثون بإدخال عضلات البقر والخلايا الجذعية الدهنية في حبة الأرز، التي تركت للزراعة في طبق بتري من 9 إلى 11 يوم.
وحبوب الأرز مسامية، ولها بنية منظمة، مما يعني أنها يمكن أن توفر سقالة صلبة لإيواء الخلايا المشتقة من الحيوانات، تحتوي حبوب الأرز، التي لديها نسبة منخفضة من الحساسية، على جزيئات يمكن أن تساعد في تغذية هذه الخلايا الجديدة وتحفيز نموها، مما يجعلها مصدرا مثاليا لهذه الوجبة البديلة للحوم.
ووجد معدو الدراسة، أن أرزهم يحتوي على 8% بروتين أكثر، و7% دهون أكثر من الأرز العادي، كما أنه كان أكثر صلابة وهشاشة، ويحمل رائحة “مرتبطة بلحم البقر واللوز”.
وقال البروفيسور جينكي هونج: “عند طهي الأرز، فإنه يحتفظ بمظهره التقليدي، ولكنه يحمل مزيجا فريدا من الروائح، بما في ذلك نكهة جوزية طفيفة وأومامي التي تتميز بها اللحوم، وعلى الرغم من أنه لا يحاكي تماما طعم لحم البقر، إلا أنه يقدم تجربة نكهة ممتعة وجديدة”.