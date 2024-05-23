تحت شعار (لا حج بلا تصريح) أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنه لن يسمح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها اعتبارًا من اليوم الخميس 23 مايو الجاري، الموافق 15 ذو القعدة 1445 وحتى يوم الجمعة الموافق 15 ذو الحجة 1445.
وأوضح عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أنه وفقًا للداخلية السعودية فإن تأشيرة الزيارة بأنواعها ومسمياتها لا تعد تصريحًا لحاملها لأداء فريضة الحج، ومن يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه وفق ماتقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة.
وشدد حنفي على جميع المصريين حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها وبالفعل دخلوا للعاصمة المقدسة، عليهم مغادرة مكة المكرمة على الفور حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.
غرامة مخالفة نظام الحج
وتتضمن غرامة عشرة آلاف ريال والمنع من دخول المملكة؛ حيث سوف يكون هناك حملات أمنية منتظمة لضبط مخالفي نظام الحج من الزيارات بأنواعها ومن يأويهم أو يتستر عليهم.
المسموح لهم بأداء فريضة الحج
ولفت إلى أن كل ما تفعله المملكة في موسم الحج 1445، المحافظة على ضيوف الرحمن، وجعلهم يؤدون فريضة الحج بيسر وأمان؛ حيث يقتصر دخول مكة المكرمة على حاملي تصريح الحج لحجاج الداخل، وتأشيرة حج صريحة لحجاج الخارج.