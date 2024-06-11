بكين 11 يونيو 2024 (شينخوا) أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية اليوم الثلاثاء إنه تم اختيار 10 مرشحين، بينهم 8 طيارين فضائيين واثنان من اختصاصيي الحمولات، للدفعة الرابعة من رواد الفضاء فى الصين.
وأوضحت الوكالة أن أحد اختصاصيي الحمولات هو من منطقة هونغ كونغ الادارية الخاصة بينما الآخر من منطقة ماكاو الادارية الخاصة، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تختار فيها اختصاصيين للحمولات من هونغ كونغ وماكاو، وهي خطوة حظيت بدعم قوي ومشاركة حماسية من المجتمعات المحلية.
وسيخضع المرشحون لتدريبات شاملة ومنهجية في المركز الصيني لبحوث وتدريب رواد الفضاء.
وبدأ اختيار الدفعة الرابعة من مرشحي رواد الفضاء الصينيين في النصف الثاني من عام 2022.
واختارت الصين 14 رائد فضاء من طياري القوات الجوية في عام 1998 و7 إضافيين في عام 2010. وفي عام 2020، أكملت اختيار الدفعة الثالثة المؤلفة من 18 رائد فضاء، والتي شملت طيارين فضائيين ومهندسي رحلات فضائية واختصاصيين للحمولات.
وقالت وكالة الفضاء المأهول الصينية إن نظام اختيار وتدريب رواد الفضاء في الصين أصبح أكثر تطوراً ورسوخا. ومع تعمق التعاون الدولي بشأن الاستكشاف المأهول للفضاء، ستتم دعوة رواد فضاء أجانب للمشاركة في عملية الاختيار والتدريب، ومن ثم القيام بمهمات في محطة الفضاء الصينية.